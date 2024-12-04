İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’da dün saat 15.00’te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.