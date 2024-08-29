Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Uçar’ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen 2 metrobüsün karıştığı kazada 50 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Uçar’ın yakınları ile Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. 22 yaşında hayatını kaybeden Uçar, cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Ferhat Uçar’ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.