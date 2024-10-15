Eşi Cemal Mete, doğum sırasında ona destek olmak için yanındaydı. Metrobüs yolculuğu sırasında beklenmedik bir anda doğum sancıları başlayan Hanife, eşi Cemal’in yardımlarıyla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Mete çifti, yeni doğan bebeklerine Yılmaz adını vermeyi tercih etti. Doğum anı, metrobüsün içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. O anlar, hem yolcuları hem de metrobüs ekibini şaşkına çevirdi. Sağlık ekipleri, olaya hemen müdahale etti ve Hanife ile bebeği hastaneye kaldırıldı. Aile, bu heyecan dolu anı ömür boyu unutamayacaklarını ifade etti.