Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 750. yılında, Büyükçekmece Belediyesi, Albatros Lions Kulübü işbirliği ve Uluslararası Sema Okulu’nun sunumuyla gerçekleştirilen Şeb-i Arus töreniyle anıldı.

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde vefatını "Düğün Gecesi" olarak adlandıran büyük tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi 750. vuslat yıldönümünde anıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma törenine katılım yoğun oldu.Törende semazen gösterisi ve tasavvuf musiki konseri gerçekleşti. Törenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Albatros Lions Kulübü ve Uluslararası Sema Okulu’nun temsilcilerine çiçek takdim edildi.