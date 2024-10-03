Bahçeşehir’de 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması, saat 11.10 itibarıyla başladı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, mezarın açılma işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu’na bağlı ekipler ile Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu’nun mezar açma işlemi devam ediyor. Çıkarılacak olan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesi ve kemik örneklerinin alınarak kimlik eşleşmesi yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verdi.