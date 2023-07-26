21 yaşında olan Selam Ş. dün aksam mezarlıkta başından vuruldu. Dün akşam 22.00 saatlerinde Asri Mezarlığı'nda trajik bir olay yaşandı. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Selam Ş.'nin mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş halde bulunduğu bildirildi. Hemen olay yerine çağrılan yakınları tarafından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan genç, kritik bir durumdaydı.

Ancak, olay yerinde yapılan araştırmalarda tabanca bulunamadı. Polis ekipleri, mezarlıkta detaylı bir delil çalışması gerçekleştirdi. Şu an için olayın intihar mı yoksa başka bir sebeple mi gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Polis, detaylı bir soruşturma başlattı ve olayın sebebini aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor.Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'nda belirsizliğini koruyan olayın şokunu yaşayan yakınları ve çevre sakinleri, Selam Ş.'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ümit ediyor. Yetkililer, gencin durumu hakkında güncel bilgileri ailesi ve basınla paylaşacakları zaman açıklayacaklarını belirttiler.