

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y.(40) yönetimindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu konumunda bulunan eşi Saliha Y.(43), Eymen Y.(6) ile İpek Y. (6) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT