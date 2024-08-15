Üniversiteye giriş sınavı YKS'de bekledikleri puanı alamayan ve bu nedenle yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmayı düşünmeyen öğrenciler, genellikle bir yıl daha sınava hazırlanmayı ve "mezuna kalmayı" tercih ediyor. Ancak rehberler, mezuna kalmanın öğrenciler için zaman kaybı olabileceği konusunda uyarıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, bu kararın öğrencilere belirsizlik ve stres getirebileceğini belirterek, "Üniversiteye giren yaşıtları hayata daha erken başlarken, kayıt yaptırmayan ve mezuna kalan öğrenciler hem zaman kaybedecek hem de bir sonraki sınavda nasıl bir sonuç alacakları belirsizliğiyle stres yaşayacaklar. Bu süreç, öğrencilerin hedeflerine odaklanma konusunda ciddi zaman kaybına yol açabilir" dedi.

YKS'ye tekrar hazırlanma kararı, öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir süreç. Birçok öğrenci, sınav sonrası "Bir senem daha olsa, düzenli çalışsam ve istediğim bölüme gitsem" diye düşünürken, bazıları da yerleştirildikleri bölüme rağmen yeniden hazırlanmayı düşünebiliyor. Ancak Kuzgun, mezuna kalmanın herkes için doğru bir seçenek olmadığını vurguluyor ve bir yıl kaybetme riskini göze almanın pişmanlık yaratabileceğini ifade ediyor. Kuzgun, öğrencilerin bu pişmanlığı yaşamamak adına mevcut yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmalarının daha mantıklı olabileceğini öneriyor.

MEZUNA KALMANIN DEZAVANTAJLARI

Mezuna kalmanın en büyük dezavantajlarından biri, arkadaşların üniversitede eğitim alırken tekrar YKS'ye hazırlanmak zorunda kalmak. "Arkadaşlarınız sosyal medyada üniversite yaşamından paylaşımlar yaparken, siz tekrar test çözmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum can sıkıcı olabilir" diyen Kuzgun, mezuna kalan öğrencilerin kendilerini motive etmek için gelecek hedeflerine odaklanmalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca, sınava girdikten sonra tercih yapıp yerleştirilen ve kayıt yaptırmayan öğrenciler, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde diploma notu üzerinden hesaplanan puanlarının %50 oranında düşeceğini unutmamalılar. Bu puan düşüşü, öğrencilerin bir sonraki sınavdaki başarılarını olumsuz etkileyebilir.