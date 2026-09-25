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Yarım altın 21.744 TL’den alınırken 21.940 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 43.355 TL, satış fiyatı ise 43.753 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.872 TL’den alınırken 10.973 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10.655 TL, satış fiyatı ise 10.779 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının alış fiyatı 6.067,64 TL, satış fiyatı ise 6.289,90 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 3.645,16 TL’den alınırken 4.863,23 TL’den satışa sunuluyor.

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