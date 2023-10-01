Göreve geldiği günden itibaren yaptığı yerinde ve olumlu çalışmalarla, taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken MHP Foça ilçe Başkanı Mert Yöneyer esnafı ziyaret ederek ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulundu.İZMİR (İGFA) - MHP Foça İlçe Başkanı Mert Yöneyer, yönetimiyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek ulusal ve yerel gündem konuları ile ilgili kendilerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Başkan Yöneyer, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Esnaf ve sanatkâr kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında, ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Yöneyer “Küçük olmalarından kaynaklanan esnek yapıları, çalışma biçimleri ve istihdama katkıları ile esnafın bölgesel kalkınmayı hızlandırma fonksiyonları vardır” dedi. Esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini de belirten Yöneyer esnaf ve vatandaşların ilçe hakkındaki düşüncelerini çok önemsediklerini ve onların uyarılarını dikkate aldıklarını kaydetti.