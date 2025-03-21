Başkan Uğur Bayram yaptığı paylaşımda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk yargısına güveninin tam olduğu ifade edildi.

Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Bağımsız ve tarafsız Türk yargısının aldığı karar üzerine söylenecek her söz hukuk ve adaleti etkileme girişiminden başka bir şey değildir.

Bu davayı hukuki zeminde incelemek ve sonucunu sabırla beklemek gerekiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk yargısına güvenimiz tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.

Yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarda konuşulan rakamlar dehşet verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu haliyle bize düşen beklemek ve devletimize güvenmektir.

CHP'ye destek veren değerli vatandaşlarımızdan sabır ve sağduyu bekliyoruz.

Hukuki bir süreci halkı sokağa çağırarak süreci istismar etmeyi amaçlayanlara ise devletimiz gereken cevabı verecektir.”