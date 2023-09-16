MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Yönetim kurulu üyeleri, kongrenin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bayram, İnegöl'ün il olması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.



Kristal Park Düğün Salonunda düzenlenen toplantı da bir konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram,

"Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi 2 Eylül 2023 günü Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Tek liste ile girdiğimiz kongrede ilçe başkanı olarak seçildim.

Bugün de hem birbirinden kıymetli yönetici arkadaşlarımı tanıtmak hem de yönetim görevlendirme listesini huzurlarınıza sunmak için buradayız.

Değerli yol arkadaşlarımızla beraber şehrimize ve partimize hizmet etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

54 yıllık şerefli mazisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensubu olarak bizler gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin vurguladığı şekilde Cumhur ittifakının doğasına ve ruhuna uygun hareket ederek siyasetimizi geliştirecek, Milliyetçi ve ülkücü kadrolarla birlikte ülkemizi Cumhurun aydınlık siyasetiyle aydınlatacağız.

Gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak, hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir ailedir. Bizler de bu ailenin birer parçasıyız. Ülkemize, şehrimize ve insanımıza hizmet etmek bizler için gurur kaynağıdır.

Yerel seçimlerden önce kongrelerini gerçekleştirerek tazelenmiş ve güçlenmiş kadrolarımızla sahada olacağız. "Önce Ülkem ve Milletim" düsturuyla Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hareket etmeden duruş sergileyecek, bu duruşla hareket edeceğiz.

Genel Başkanımızın büyük önem verdiği "Türk ve Türkiye Yüzyılına" yakışan politikalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türk Milliyetçilerinin tek adresi Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu sebeple sorumluluklarımız ağırdır. Fakat koşullar ne olursa olsun biz sorumluluklarımızın farkındayız.

Yönetim kurulundaki dava arkadaşlarımızla beraber hedeflerimizi gerçekleştirmek için soluksuz çalışmaya hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak İnegöl'ün, hatta Bursa'nın dikkat kesildiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gösterdiğimiz başarılı çalışmayı 2024 yerel seçimlerinde de göstereceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önemle vurguladığı, Genel Sekreterimiz Bursa Milletvekilimiz İsmet Büyükataman'ın bizatihi İnegöl'e gelerek üzerini çizdiği "100. Yılda 100 İl" projesinin hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

İnegöl'ü seven bir kardeşiniz olarak İnegöl'ün il olmasını istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı olarak da İnegöl il olması için mücadele vereceğime söz veriyorum. İnegöl'ün kurtuluşu il olmaktır. Bu yüzden enerjimizin büyük kısmını il olma konusuna harcayacağız.

Kendini Türk Milliyetçisi olarak adlandıran, ülkesini ve milletini seven fakat daha önce partimizden bir vesileyle ayrılmış arkadaşlarımıza kapımız her zaman açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisinin samimi, güçlü, azimli, donanımlı kadroları ülkesinin ve şehrinin her daim emrindedir.

İnegöl'ü seviyoruz. Genç ve dinamik kadrolarımızla İnegöl için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını kabul eden MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, sorulara şu şekilde cevaplar verdi.

- Başkanım bu il olma konusunda çalışmalar ne durumda? İnegöl’de böyle bir faaliyet var mı?

Bu genel merkezin bağlı. Bu zamana kadar ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Bugüne kadar birçok siyasi parti İnegöl’ün il olması için çalışacağız dedi. Hatta bununla alakalı meclise önerge de verdiler. Fakat şunun ayrıntısını sizlere sunmak istiyorum. Biz İnegöl il olacak demiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 il olarak yöneteceğiz diyoruz. Bunun için de İnegöl’ de var. Aslında bu büyük bir proje. İnegöl’ de bu projenin bir parçası. Yani burada biz burada siyasal propaganda peşinde değiliz. İnegöl’den oy devşirme peşinde de değiliz. Biz İnegöl’ü seven, yaşayan insanlar olarak siyaset yaptığımız için bu İnegöl’ün il olma meselesinin siyasi ayağı için mücadele ediyoruz. Bunun ciddiyeti de buradan özellikle belirli oluyor. Biz MHP olarak 100 il 1000 ilçe olarak yönetmek istiyoruz.



- Sevgili Başkan arkadaşımızın demek istediği şu. İsmet Büyükataman genel seçim öncesi gelmişti. Yüksek sesle bunu dile getirmişti. Hemen seçimlerinin ardından grup toplantısında yine bunu dile getirmişti. Sözümüzün arkasındayız diye ama gelinen noktada somut bir adım atılmadı. Yani İnegöllüler kamuoyunun merak ettiği şu. Yeni yasama yolu açıldığında Mhp olarak sadece İnegöl için değil bahsettiğiniz 100 il olması için Mhp Cumhur İttifakının ortağı olarak bir kanun önerisi verecek mi? Bazı konularda ağırlığınız var. Devlet Bahçelinin daha somut adımlar atmasını bekliyoruz.

Bununla alakalı bir ittifak içerisinde olduğumuz için MHP herhangi bir görüşme yapmadan meclise soru önergesi sunamaz. Bu ittifak ruhunu devam ettirmenin bir parçasıdır. Bu yüzden özellikle yeni yasama yolunun ve meclisin açılmasından sonra bu konuyla alakalı hem Akp hem de Cumhur İttifakı partileriyle bir görüşme sağlanıp bunun üzerinde konuşulacağını biz biliyoruz. Fakat bunun kesin bir net bir şey yok. Yüzüncü yılda 100 il projemizde bugün kanun geçecek ertesi gün İnegöl il olacak gibi bir mesele değil. En az 3 yıllık bir süreci olacağını düşünüyorum. Konut, işyeri planlaması önemli. Yarın il olacak dersek büyük bir enkazla karşılaşabiliriz. Bu yüzden bunu kararını alınacağı ve 2 3 yıllık periyotta İnegöl’ün kamu kurum planlaması şeklinde düzenleneceğini düşünüyorum. Evet somut bir şey yok. Biz Mhp olarak ayrı bir kurumsal kimlik olarak biz bunu istedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Akp’ ye de bildirdik. Biz oradan haber bekliyoruz. Meseleyi böyle düşünelim.



- Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. MHP yine ittifakla birlikte destek verecek mi? Yoksa Belediye başkanı adayı çıkaracak mı?

Biz Cumhur ittifakı ruhuna aykırı hareket etmeyeceğiz. Bu genel merkezin tasarrufudur. Genel merkezin inegölle alakalı alacağı her karara bir hazırız. ABC planlarımız mevcut. Ayrı gir derlerse ayrı gireriz. Yol haritamız hazır. Fakat İnegöl’ de cumhur İttifakının devam edeceğini düşünüyorum.



-Başkan Yardımcılığı talebiniz olacak mı ?

Cumhur ittifakı dahilinde ak partinin çıkaracağı adayla alakalı bizim bir tasavvufumuz olmaz. AK partinin kendi iç siyaseti. Biz üzerimize düşeni yaparız. Şunu özellikle söyleyeyim. İnegöl’de bir çok yerde söyledim. Biz Cumhur ittifak parçası olarak yerel siyasette üzerime düşeni yapmak istiyoruz. Yürütmede söz hakkımızın olmasını istiyoruz. Bununla alakalı bir sıkıntı olmadı. MHP’nin Cumhur İttifakı içinde yer almasında bir şey isteme gibi bir durumu olmadı. Çünkü talepkar bir ortak değiliz. Biz tamamen iç ve dış güvenliği ve refahının daha çok artması için Cumhur ittifakına dahil oldu. Bunun karışlığını gerek Suriye’ de gerek Karabağ’ da görüyoruz. Yolda bir top aracı gördüğümüz zaman bu bizi gururlandırıyor. Karabağ zaferi bizi gururlandırıyor. Doğu Akdeniz’de söz hakkımızın olması, Libya’da olmamız Cumhur İttifakının içinde yer almamızın bir sonucu olduğunu düşünerek bu bize yeterli oluyor. Dediğim gibi talebimizi yok ama yerelde söz hakkımızın olmasını istiyoruz.