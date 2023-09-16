20 ilin Mobilyacılar Odası Başkanı mobilya sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek için İnegöl’de bir araya geldi. Park otelde düzenlenen istişare toplantısında İnegöl mobilyacılar odası başkanı Özcan Ayhan şu şekilde açıklamalarda bulundu;

“İnegöl Marangoz ve Mobilyacılar Odamızın İnegöl’de düzenlediği bu 20 başkanımla birlikte istişare toplantısına hoş geldiniz. Tabi Türkiye’nin farklı bölgelerinden mobilyacı ve marangoz esnaf oda başkanlarımızı İnegöl’e davet ettik. Hepsi de katılım gösterdi. Burada amacımız hem İnegöl’ümüzün güzelliklerini tanıtmak göstermek hem de mesleğimizle ilgili istişare toplantısı düzenlemekti. Toplantımızı bugün saat 10.00 itibarıyla başlattık. İçimizde Kooperatif kuran başkanlarımız var. İşletme kooperatifleri kuran başkanlarımız da var. Onları dinlemek, sorunlarımızı dile getirmek, gençlerimize yeni olanaklar, sanayi siteleri, yeni çalışma düzenleri gibi birçok konuyu gündeme aldık. Aynı zamanda 18-24 Eylül Ahilik haftamızı da burada başkanlarımızla birlikte anmak istedik. Kutlamalar yalnızca kutlama haftası değil hayatın bir gerçeği. Bütün ülkemizde doğruluk dürüstlük, ahlak ve işini güzel yapan esnaflar olarak anılmak istiyoruz. Sözde hiçbir şey kalmasın, aramızda yanlış yapanları uyarmak ve gerekirse meslekten men etmemiz gerekir. Bu istişare toplantımız belki de Türkiye’de federasyonların ya da birliklerin düzenlediği bir toplantı formatının dışında yalnızca 20 22 başkanımızla düzenlenen bir fikir jimnastiği ve mobilyayla ilgili geleceğimize yön verme toplantısı. İnşallah buradan başkanlarımızın fikirlerini dinledikten sonra üst kuruluşlara bildireceğiz. Ben bütün kuruluşlara katılım sağlayan başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl’ümüzün güzelliklerinden misafirperverliklerinden memnun oldular. Hepsine ayrıca ayaklarına sağlık diyorum. “

Basın mensubunun “İkinci OSB ile alakalı bir fiyat tartışması var. Mobilyacılar odası olarak fiyatı nasıl buluyorsunuz? Buradan yer talep ediyor musunuz ve buradan bir küçük sanayi sitesinde kooperatif düşünceniz vardı, son durumu nedir? “ sorusuna Özcan Ayhan; “Küçük sanayi kooperatifimizi kurduk. Yer çalışmalarıyla ilgili belediye başkanımızla istişare halindeyiz. Bize işaret edilen bir yer var. Onların resmi işlemlerine devam ediyoruz. OSB’lerle ilgili ben bir katılımcı olarak talep ettiğim için söz alıyorum. Bize fiyatlar daha önceden talep yazsı gelmeden önce belli olsaydı. Biz doldururken fiyatları bilerek doldururduk. Biz fiyatların 1100 1050 lira civarı olduğu rakamı bildiğimiz için o talepleri doldurduk. Ben bunu Özcan Ayan Grup Mobilya adına söylüyorum. Ağustosun sonunda kura çekileceğini biliyorduk. Kura uzadı sonra birden fiyat artışı söylendi. Bu fiyat artışı belki normaldir, gereklidir ben ona bir şey demiyorum. Ama biz fiyatları önceden bilmiş olsaydık bu sıkıntıların önceden yaşanmayacağını tahmin ediyorum “ şeklinde cevap verdi.

Sakarya Mobilyacılar Odası Başkanı Muhittin Kılıç, toplantının açılışında “ Değerli dostlarım toplantımıza hoş geldiniz. Ben Sakarya sandalyeciler ve mobilyacılar odası başkanıyım. Sakarya ‘da 2 tane işyeri kooperatifi kurdum. Her ikisi de çalışır vaziyette. Üçüncüsü için daha inşaata başlayamadık henüz ruhsat aşamasında, inşallah önümüzdeki ay ona temel atacağız. 164 dükkan ile başladık. Nasip olursa esnafımıza buralarda daha iyi hizmet vermeleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. “ dedi.

Daha sonra söz hakkı alan Sivas Marangozlar Odası Başkanı Rafet Raif Aydın “Değerli basın mensupları çok değerli oda başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. İsmim Rafet Raif Aydın, Sivas Marangozlar Odası başkanıyım. Aynı zamanda Sivas Eski Odalar Birliği’nde yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Denetim Kurulu başkanıyım. Ben Sivas’ta 3 tane kooperatif kurdum. Biri yapı kooperatifi. 38.000 m2 alan yaptık. Teslim ettik ve 8 senedir oturuyorlar. Onun haricinde Sivas belediyesiyle birlikte Eski sanayi sitesi yapı kooperatifi kurduk. Şu anda kamulaştırma aşamasında. Bittiği zaman inşaata başlayacağız. Sektörümüzde ihtiyaç olan ve Türkiye genelinde olmayan sınırlı sorumlu bir tane mobilyacılar işletme kooperatifi kurduk. Buradaki amaç aracıyı aradan kaldırıp imalatçı esnaflarımıza direkt fabrikadan hammadde üretimlerini temin edip onların üretimlerine katkıda bulunmak. Kar amacı gütmeden. Bunda başarılı olduk. Şu anda 1 senemizi doldurduk. Sivas’a bir denge getirdik. Biz artırım yapmadan hammadde artırımı yapamıyorlar. Ben bizi bu toplantıya çağırıp sorunlarımızı dile getirmemize vesile olan başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Toplantının bitiminde son olarak söz alan Yalova Mobilyacılar Odası Başkanı Adnan Dağ “ Öncelikle hoş geldiniz. Özcan başkanıma teşekkür ediyorum. Ülkemizde 2020 yılında yaşanan pandemiden dolayı Avrupa’da imalat açığı var. Yani Avrupa bu 0 sıkıntı çektiği için Avrupa’da sanayinin göbeğine yerleşmeye çalışan bir Türkiye var. Şimdi mobilya sektörü burada da sıraya çıkıyor. Nu toplantının asıl amaçlarından bir tanesi Avrupa’daki imalat açığını nasıl kapatabiliriz. Şu an öyle bir talep var ki fabrikalar yetişemiyor. Özcan başkanımla daha önce bu istişareler için Avrupa’da fuarlara gitmiştim. Şimdi öncelikle bir imalat açığı dolduğu için dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi imalat. Tabi ülkeler arasında da çatışma da var. Türkiye bunun neresinde olabilir? Bunlara bakacağız. Umarım hayırlara vesile olacak.” diyerek konuşmasını tamamladı.