Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 10, toplamda 22. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, galibiyeti getiren golü kaydetti. Müsabakanın 46. dakikasında Rade Krunic’in yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 57. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı.