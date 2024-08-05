Mide balonu ve beslenme

Mide balonu, mide içine yerleştirilen silikon bir balondur. Mideye yerleştirildikten sonra hava veya sıvı ile doldurularak hacmi arttırılır. Midede 400-700 ml civarında şişirilen mide balonunun amacı alanı daraltmaktır. Bu sayede gıda alımı azaltılarak kilo kaybı hedeflenir. Kişi doygunluğa hızlı ulaşarak kalori alımını azaltır ve kilo vermesi kolaylaşabilir. Bugün yazımızda mide balonuyla ilgili merak edilenleri ve mide balonu sonrası beslenmeyi yazacağız. Genel zayıflama önerilerimiz için de diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Mide balonu ne işe yarar?

Dünya çapında bir sorun haline gelen obezite için mideye müdahale önerilebilir. Çok yüksek kilolarda olan, diyet denemeleri başarısız olan ve sağlığı bozulmaya başlamış kişilerde doktor önerisiyle mide balonu takılabilir. Mide hacmini kaplayan balon ile daha az yemek yiyerek diyete uyumu kolaylaştırmak hedeflenir. Genellikle tüp mide gibi diğer cerrahi mide küçültme işlemlerine göre daha az riskli olduğu için tercih edilmektedir. 6 ay – 1 yıl süreyle takılan mide balonu ve diyet desteği ile birlikte kolesterol, trigliserid, metabolik sendrom, gut ve diyabette de gerileme saptanmıştır. Bu sebeple mide balonu taktıranlar diyetisyen desteği alarak sağlıkla ilerlemeyi ihmal etmemelidir.

Mide balonunun yan etkileri var mıdır?

Mide balonu taktıranlarda bazen yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkiler bazen yanlış beslenme sebepli de olabilmektedir. Mide bulantısı, kusma, şişkinlik, gaz, mide ekşimesi, mide ağrısı gibi riskler ortaya çıkabilir. Bazı mide balonu taktıranlarda mide kanaması, mide delinmesi, ülser veya bağırsak tıkanıklığı nadiren de olsa görülebilen komplikasyonlardır. Kısaca mide balonu taktıranlar için de doğru beslenme tedavisi, takip ve destek önemli olur. İşlem öncesi ve sonrası doktorunuzun tavsiyelerine uymak, sonrasında diyet takibinizi diyetisyen ile sürdürmek mide balonu taktıranlar için yan etkileri azaltabilir.

Mide balonu ne süreye uygulanır?

Endoskopik yöntemle takılan mide balonunun vücutta kalma süresi 6 ay ile 1 sene arası değişebilir. Midenin asit içeriği zamanla balonun sönmesine ve balon malzemesinin zayıflamasına neden olacağı için daha uzun süre önerilmemektedir. Bazı balon tiplerinde ise mide balonu kendiliğinden eriyerek dışkıya karışarak da atılmaktadır. Ancak mide balonu işlemi herkes için uygun olmayabilir. Özellikle mide ülseri, mide fıtığı gibi hastalıklarda ve gebelik durumunda mide balonu takılmaz.

Bunları da Okumalısınız : Bağırsağı Çalıştıran Besinler

Mide balonu ve beslenme

Diyet ve egzersiz birlikteliğinde ilerleyen kişilerde mide balonu ile 20 kilograma kadar kayıplar olabilmektedir. Kilo kaybı kişiye göre değişebilir. Mide balonu takılmadan önce mideniz tamamen boş olmalıdır. Bu sebeple işlemden 6 saat önce yemek yemeyi bırakmalısınız ve son 4 saat hiçbir sıvı almamalısınız. Belli bir zaman diliminde ilaç almanız gerekiyorsa işlemi yapacak doktora mutlaka bildirmelisiniz. Mide balonu sonrası beslenme durumu aşama aşama olmaktadır. Öncelikle sıvı besinlerden katı besinlere doğru geçiş olmalıdır. Bu sayede ağrı, bulantı, kusma gibi yan etkiler azalacaktır. Mide balonu sonrası beslenme önerileri için diyetisyen desteği alınmalıdır. Kişi normal diyete dönmeden önce bazı aşamalar olacaktır. Genel olarak mide balonu sonrası beslenmeyi 4 aşamaya ayırabiliriz.

Diyet Aşaması: 1 hafta boyunca sadece pürüzsüz sıvı besinler (0-7. Günler) Diyet Aşaması: 4 gün boyunca püre besinler (8-11. Günler) Diyet Aşaması: 3 gün boyunca yumuşak, çatalla ezilebilir besinler (12-14. Gün ) Diyet Aşaması: düzenli beslenmeye geçiş (15. Günden itibaren)

1- Diyet Aşaması: 1 hafta boyunca sadece pürüzsüz sıvı besinler (0-7. Günler)

İşlem sonrası iyi hissettiğiniz zamandan itibaren sıvı beslenmeye başlayabilirsiniz. Yemek sırasında ve sonrasında dik oturmayı unutmayın. Yemekten sonra içecekleri de yemekten 20-30 dakika bekleyerek içmelisiniz.

Su tüketimine dikkat edin. Tek seferde fazla içemeyeceğiniz için susamayı beklemeden azar azar suyu içmelisiniz.

Çok sıcak, çok soğuk besinleri tüketmeyin.

Bulantı ve kusma olmaması için öğün süresi en az 20 dakika olmalıdır.

İlk hafta tüketebilecekleriniz şöyledir:

Gazlı içeceklerden ve alkolden kaçının.

Tek seferde aşırı sıvı tüketiminden kaçırın.

Tüm sıvılar tamamen topaksız olmalıdır. Taneli, topaklı sıvılar ilk hafta tüketilmemelidir.

Süt tüketimi ilk hafta için uygundur. Yağsız veya yarım yağlı, laktozsuz ve soya sütü tercih edebilirsiniz. Sütün içine proteini arttırmak için süt tozu veya protein tozu eklenebilir.

Protein ilaveli ürünler, mide operasyonu hastalarına özel hazırlanan sıvı besin yerine geçen ürünler tüketilebilir.

Az yağlı sade yoğurt çeşitleri tüketilebilir.

Su, sade şekersiz kahve, şekersiz çay, bitki çayları içilebilecek diğer sıvılardır.

Taneleri tamamen süzdürülmüş et sulu çorbalar hazırlanabilir.

Şekersiz komposto suyu tüketilebilir.

Bunları da Okumalısınız : Sürekli Aç Hissetmenin Sebepleri

İlk hafta için örnek yemek planı:

Kahvaltı: Yüksek proteinli ürünler (doktorunuz ve diyetisyeninizin önerdiği markalar)

Öğle yemeği: 1 poşet hazır çorba (bariatrik işlemlere uygun olan hazır çorbalar)

Akşam yemeği: Yüksek proteinli içecek veya hazır çorba

Ara öğünler: Öğün aralarında acıktıysanız yağsız/yarım yağlı/laktozsuz/soya sütlerinden tüketebilirsiniz.

2- 4 gün boyunca püre besinler (8-11. Günler)

Bu aşamada yiyecekleri püre haline getirmelisiniz. Ancak hiçbir topak ve tane kalmamasına dikkat etmelisiniz.

Beslenmenize yoğurt eklemeye başlayabilirsiniz.

Bu aşamada 5-6 küçük öğün ile beslenmeye çalışın. Öğünlerde 1-2 yemek kaşığı tüketim ile başlayın ve kademeli olarak arttırın. Aşırı yemekten, yoğun doygunluk hissinden kaçının.

1.5-2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Az az ve sık şekilde su için.

Püre haline getirebileceğiniz sebzeler, et, tavuk, meyveler, tahıllar, peynirler, çorbalar tüketebilirsiniz.

Az yağlı ve şekersiz beslenmeye devam edin.

2.aşama için örnek yemek planı

Kahvaltı:

Proteinli ürün

Öğle ve Akşam Yemeği fikirleri:

Patates ve sebzeli tavuk püresi

Püre mercimek veya sebze veya tavuk çorbası

Ara öğün seçenekleri:

Az yağlı yoğurt, az yağlı humus, püre meyveli az yağlı muhallebi, smoothie, ev yapımı milkshake

3- 3 gün boyunca yumuşak, çatalla ezilebilir besinler (12-14. Gün )

12. günden itibaren çatalla ezilebilen küçük taneli besinler tüketilebilir. İyi pişmiş olması bu aşamada yeterlidir, mutfak robotuyla püre yapmaya gerek kalmayacaktır.

Bu aşamada sert, kabuklu ve çekirdekleri besinlerden kaçının.

Şekerli, gazlı içeceklerden ve alkolden kaçının.

Öğün sayısını günde 3 e düşürün ve aralarda atıştırarak ilerleyin. Öğünlerde küçük tabak seçin ve doygunluk hissinden sonra yemeyi bırakın.

Günde 1.5-2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.

3.aşama için örnek yemek planı:

Kahvaltı örnekleri:

Yağsız sütlü yulaf lapası

Yumuşak pişmiş yumurtalar: çırpılmış, haşlanmış, omlet

Öğle ve Akşam Yemeği fikirleri:

Patates püresi ve sebze ve kılçıksız balık

Bunları da Okumalısınız : 9 Bitki Çayı ve Faydaları

Tavuk/sığır eti/kuzu/hindi ile kuskus/patates püresi ve sebze

Tavuk veya et güveç

Mercimek çorbası gibi yoğun çorbalar

Ara öğün alternatifleri:

200 ml bardak yağsız süt (1-2 çay kaşığı yağsız süt tozu ekleyin) veya yüksek proteinli içecek veya yüksek proteinli yoğurt veya az yağlı muhallebi veya az yağlı yoğurt

4- Düzenli beslenmeye geçiş (15. Günden itibaren)

15.günden itibaren diyetinize normal dokuda besinleri eklemeye başlayabilirsiniz.

3-4 saatten uzun aç kalmadan ilerleyin. Günde 3 öğün beslenmeye devam edin.

Yemek yerken önceliğiniz protein içeren besinler olmalıdır (et, tavuk, balık). İkinci olarak sebze grubu yer almalıdır ve son olarak yüksek karbonhidrat içeren besinler (makarna, pilav, patates) tüketilmelidir.

Uzun süre aç kalmamalısınız.

Öğünlerde aşırı miktarda yemek yememelisiniz.

Su tüketimini ihmal etmemelisiniz.

Alkol alımını mümkün olduğunca sınırlayın.

Hedefiniz kilo kaybı olduğu için şekerli, yağlı yiyeceklerden, paketli yüksek kalorili içeriklerden uzak durun.

Yavaş yemek yiyin ve iyice çiğneyin.

Yemek ve içecek tüketimini aynı anda yapmayın.

Öğünler arasında acıkıyorsanız, küçük bir meyve ile az yağlı yoğurt, bir avuç karışık kuruyemiş ile bir bardak yağsız/yarım yağlı/soya/laktozsuz süt gibi besleyici ara öğünler seçin.

DİKKAT:

Mide balonu taktıranlar işlem sonrasında tolere etmekte zorlandıkları ve yediklerinde kötü hissettikleri veya rahatsız edebilecek yiyecekler olabilir. Bunlar özellikle; sert veya kuru etler, pirinç ve beyaz unlu besinlerdir. Bu besinler tüketilecekse dikkat edilmelidir. Normal beslenme düzenine geçene kadar eksik beslenme riski olmaması için vitamin ve mineral takviyeleri almanız gerekebilir. Bu takviyeler için hekiminize danışmalısınız. Bu işlem öncesinde diyet ve egzersiz ile kilo kaybı denemek, sağlıkla zayıflamak da önemli olacaktır.