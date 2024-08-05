Serdivan Belediyesi, açık hava sinema gösterimleri ile yaz boyunca farklı noktalarda Serdivanlıları beyaz perde ile buluşturuyor.

Serdivan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema etkinlikleri geçtiğimiz hafta sonu, Bahçelievler Mahalle Meydanı ve Kazımpaşa Mahalle Meydanı’nda düzenlenen program ile devam etti. Ödüllü animasyon filmlerinin gösterimlerine aileler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ikramında bulunuldu.