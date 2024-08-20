Eskiden beyin sağlığının mide bağırsak sağlığını etkilediğinin düşünüldüğünü belirten uzmanlar son yıllarda yapılan çalışmalarla mide bağırsak sağlığının da beyin sağlığını etkileyebilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, mide ve bağırsak sağlığının beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Eskiden daha çok beyin sağlığının mide bağırsak sağlığını etkilediğinin düşünüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, “Son yıllarda yapılan çalışmalar bu durumun tersinin de mümkün olabileceğini öne sürüyor. Yani mide bağırsak sağlığı da beyin sağlığını etkileyebilir.” dedi.

Bağırsak ve beynin birbiri ile otonom sinir istemi, çeşitli kimyasallar ve hormonlar yoluyla bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Barış Metin, “Bu nedenle bir beyin hastalığı mide ve bağırsakta düzensizliğe neden olduğu gibi, mide bağırsaktaki problemler de beyni ve psikolojik durumu etkileyebilir.” şeklinde konuştu.

BAĞIRSAKLARDAKİ SİNİR HÜCRELERİ DUYGUSAL DURUMUMUZU DA ETKİLİYOR OLABİLİR

Midemiz ve bağırsaklarımızda beynimiz kadar olmasa da 500 milyondan fazla sinir hücresi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Metin, “Bu hücreler daha çok sindirim ve boşaltım faaliyetlerini düzenlese de son yıllarda yapılan çalışmalar bu hücrelerin duygusal dünyamıza da etkisi olabileceğini gösteriyor. Özellikle otonom sinir sistemi denilen ve istemimiz dışında çalışan sinir sistemimiz bağırsak ve beyin arasında köprü görevi görerek birinden diğerine sinyal iletilmesini sağlıyor. Bu yolla bağırsaktan beyne sinyaller iletilip beyinde kimyasal ve elektriksel değişiklikler yaratılabiliyor.” dedi.

Birçok nörolojik hastalıkta mide bağırsak sorunları yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Barış Metin, “Parkinson hastalığında sıklıkla kabızlık görülür. Alzheimer tipi bunama hastalarında zamanla iştah azalması ve kalori alımında düşüklüğe bağlı aşırı zayıflama görülür. Bunun yanında depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik hastalıkların da en önemli belirtileri iştah artması veya azalması olabilir. Özellikle nörodejeneratif olarak isimlendirdiğimiz Parkinson ve demans gibi hastalıklarda görülen mide bağırsak problemleri bu hastalıklarda önemli bir sorun haline gelebiliyor.” dedi.

Yapılan birçok çalışmada özellikle probiyotiklerin beyin sağlığına, depresyon gibi ruhsal hastalıklara etkisinin araştırıldığını ve azımsanmayacak derecede faydalı etkiler gösterildiğini hatırlayan Prof. Dr. Barış Metin, “Bu sonuçlara göre faydalı ve probiyotiklerce zengin gıdalarla beslenmenin beyin sağlığı açısından da iyi olduğu söylenebilir.” dedi.