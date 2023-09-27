PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PTT Teknoloji) ile Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BinBin) arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında iş birliğinin artırılması ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği ön protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Protokol kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) iştiraki ve TRota uygulamasının operatörü PTT Teknoloji ile dünya genelinde 5 ülkede toplamda 19 şehirde hizmet veren mikromobilite şirketi BinBin arasında çeşitli iş birlikleri geliştirilmesi hedeflendi.

Yapılan ön protokol anlaşması kapsamında Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında mevcut uygulamaların entegre edilmesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve mobilite alanında ortak Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmesi, hâlihazırda yürütülen projelere ilişkin ortaklıklar kurulması, mevcut Akıllı Ulaşım Sistemleri ürün ve hizmetlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerde teknik ve idari konularda karşılıklı kolaylık sağlanması amaçlandı.

“MİKROMOBİLİTE KÜLTÜRÜNÜ ŞEHİR YAŞAMININ AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİK”

Konu hakkında konuşan BinBin CEO’su Kadir Abdik, PTT Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek “2019 yılında kurulduğumuzdan bu yana, ülkemizin mikromobilite alanında gerçekleşen dönüşüm yolculuğunda aktif bir rol üstleniyoruz. Geçen 4 yıl içinde, mikromobilite kültürünü şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdik” diye konuştu.

Hizmet ağlarını genişletmeye odaklandığını söyleyen Abdik, “Hizmet sunduğumuz şehirlerin yanı sıra, bu kültürü daha fazla yaygınlaştırabileceğimiz şehirlerde de hizmet ağımızı genişletmeye odaklanıyoruz. PTT Teknoloji ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin ülkemizde mikromobilite sektörünün büyümesi açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle iş ortaklarımızın gereksinimlerine ve beklentilerine uygun iş birlikleri kurarak, mikromobilite ekosistemine daha fazla değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

İLK OLARAK KONYA’DA FAALİYETE GEÇECEK

PTT Teknoloji Genel Müdürü Ali Taşkın, vatandaşlara uçtan uca bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Şehirlerarası toplu taşıma araçları, şehir içi toplu taşıma araçları, paylaşımlı araçlar gibi pek çok ulaşım modunda, TRota’ya entegre olan tüm hizmet sağlayıcıların hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden erişilebilecek; rota planlama, ödeme ve rezervasyon işlemleri tek bir uygulamadan gerçekleştirilebilecek, daha verimli bir yolculuk için birden çok ulaşım modunun tek bir uygulama üzerinden kullanılmasına imkân sağlanacak” ifadelerini kullandı.