Araç muayene istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Erdemli ilçesinde bulunan çevre yolundaki bu istasyonda meydana gelen olay, herkesin dikkatini çekti. Bahçe duvarını aşarak istasyon alanına gelen yılanın varlığı, etraftakilerde büyük bir paniğe neden oldu. Özellikle araç sırasında bekleyen vatandaşlar, yılanın görünmesiyle birlikte tedirginlik yaşadı.

Yılan önce sıra bekleyen araçların altına saklandı, bu da çevredeki insanların endişesini artırdı. Ancak olaya müdahale eden bir güvenlik görevlisi, bir kürek yardımıyla yılanı uzaklaştırmayı başardı. Bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Panik anlarının yaşandığı anda, dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Bir vatandaş, cesurca yılanı eliyle yakalayarak istasyon bahçesi dışındaki doğal alana bıraktı. Bu hareket, çevrede bulunan diğer insanların takdirini kazandı.