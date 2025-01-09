Ziyaret sırasında yöneticilerle bir araya gelen Söylemez, başarı hikayesini paylaştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Acar, “Üzeyir spor kulübümüzü ziyaret etti. Kendisine yönetim adına plaket hediye ettik. Üzeyir bize başarısının hikayesini anlattı, kendisine teşekkür ediyoruz. Hikayesi bizi gerçekten gururlandırdı. Önemli söylemek isterim ki, bu kardeşimize ve bu tip mücadele veren bütün kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Plaket takdimi sırasında kulüp yöneticileri, Söylemez’in deneyimlerinden ilham aldıklarını belirterek, onun gibi başarı hikayeleri yazmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Üzeyir Söylemez ise, sporun insan hayatındaki önemine değinerek genç sporculara azim ve disiplinle çalışmalarını tavsiye etti