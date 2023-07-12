Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli bisikletçisi Ramazan Yılmaz, Portekiz’de düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası’nda Genç Erkekler-Scratch kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu. Yılmaz’ın bu başarısı Avrupa Pist Şampiyonalarında 12 yıl aradan sonra gelen ikinci madalya olarak da tarihe geçti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi Avrupa Pist Şampiyonası’ndan ikincilikle döndü.

Portekiz'in Anadia şehrinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Organizasyonun ilk gününde Genç Erkekler-Scratch yarışında boy gösteren Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz tarihi bir başarı elde etti.

Milli Takımımız adına yarışan Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi, final yarışı sonucunda Avrupa ikinciliği elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya’yı temsil eden genç sporcu bu başarısıyla Scratch kategorisinde Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran sporcu oldu.

12 YIL SONRA GELEN MADALYA

Portekiz’de ikincilik elde eden Ramazan Yılmaz’ın bu başarısı Avrupa Pist Şampiyonalarında 12 yıl aradan sonra gelen ikinci madalya olarak da tarihe geçti.