Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Günün en çok ilgi çeken yarışması olan Yağlı Direk etabında ise 8 yarışmacı yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen ve yaklaşık yarım saat süren yarışmanın birinciliğini Selahattin Yıldız elde etti.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kutlamalar Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, daire amirleri, gaziler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk şehit denizcilerin ruhları için Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğündeki ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı. Ardından Liman Başkanlığı binası önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları çok büyük ilgi çekti. Başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

Yapılan yarışmalarda; Genç Erkekler Serbest Yüzme Yarışlarında Önder Kalp birinciliği, Çınar İpyoz ise ikinciliği elde etti. 100 metre Büyük Erkekler Yüzme yarışlarında ise; Ergin Özyörük birinciliği kazanırken, Tahir Can ikinci, Barış Turhallı da üçüncü oldu.

Günün en çok ilgi çeken yarışması olan Yağlı Direk etabında ise 8 yarışmacı yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen ve yaklaşık yarım saat süren yarışmanın birinciliğini tecrübeli sporcu Selahattin Yıldız kazandı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk Yelken Milli Takımı’nı temsil eden Cunda Windsurf Kulübü Antrenörü Buğra Kandiş’in yanı sıra milli sporcular Eşref Jale, Duru Babayiğit ve Toprak Doğan ile Kabobaj Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda derece girenlere plaket, çeyrek altın, deniz malzemelerinden oluşan ödülleri Kaymakam Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğündeki protokol üyeleri verdi.