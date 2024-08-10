Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin makamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı ağırladı.

İlçenin ihtiyacı olan eğitim ile ilgili projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Başkan Zekiye Tekin; "Kıymetli Bakan Yardımcımız bizleri dinledi, ilçemize aldığımız yatırımlarda emek verdi. Birbirinden değerli fikirlerinden ,desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile birlikte Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u misafir etmekten onur duyduk" dedi.