Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Müdür Selehattin Kal, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek oyunlar oynadı, çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrencilerle sohbet eden ve onların neşesine ortak olan Müdür Kal, çocukların büyük bir emekle hazırladığı etkinlik çalışmalarını inceleyerek öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Okulun eğitim ortamları ve fiziki imkânlarını da yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü, anaokulunun birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yapan Müdür Kal, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal, duygusal ve gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Ziyaret, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.