İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde boşalan müdürlük koltuğu bir süredir vekaleten İnegöl Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin tarafından doldurulmuştu.

İnegöl’de uzun yıllar okul müdürlüğü, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan eğitimci Halil İbrahim Zengin, son olarak Kent Konseyi Başkanlığı gibi kritik bir göreve getirilmişti.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’nun AK Parti’den Keles Belediye Başkan adayı olmasının ardından vekaleten yeniden müdürlük görevine getirilen Halil İbrahim Zengin’in değişip değişmeyeceği merak ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre AK Parti İlçe başkanlığı çalışmalarından memnun olan Halil İbrahim Zengin’in asaleten atanması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Resmi yazının bugünlerde İnegöl Kaymakamlığı’na ve Milliğim Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.