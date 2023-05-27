Milli elektrikli tren bugün saat 20.10'da ilk kez Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacakANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini anımsatarak, ilk kez bu akşam Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.

Milli trenin, yolculu seferine bugün saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başlayacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" dedi.