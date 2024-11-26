Balıkesir Üniversiteli sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. BAÜN’lü Milli Güreşçi Kerem Kamal’dan Ermenistan’da düzenlenen Ordulararası Dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu; Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu unvanı sahibi Milli Güreşçi Kerem Kamal, Ermenistan’ın Erivan kentinde gerçekleştirilen Ordulararası Dünya Şampiyonasında Grekoromen 63 Kg’da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Ermenistan’da düzenlenen 37. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası’nda milli sporcular, 2’si altın 8 madalya elde etti.