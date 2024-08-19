Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş takımının Milli Sporcusu Enes Kamal, Ürdün’ün Amman kentinde, 19-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan U-17 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. MANİSA (İGFA) - U-17 Dünya Güreş Şampiyonası Ürdün’ün Amman kentinde düzenleniyor. 19-25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada sporcular serbest ve grekoromen stilde mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı güreşçisi Enes Kamal da şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Grekoromen stilde 58 kilogramda mücadele edecek Kamal’ın yanı sıra şampiyonada ülkemizden toplam 10 sporcu yer alacak.

Kaynak: igf