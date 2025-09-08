Dev ekranda büyük heyecan

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Voleybol Takımı, A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor’un maçlarını Bursalıların bir arada izleyebilmesi için Hüdavendigar Kent Parkı’nda dev ekran kurdu. Hazırlanan alana gelen yüzlerce vatandaş, milli takımların ve Bursaspor’un maçlarının heyecanını yaşadı.



Filenin Sultanlarına büyük destek

İlk olarak 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya karşılaşan Filenin Sultanlarının mücadelesini omuz omuza izleyen Bursalılar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda finale yükselen A Milli Voleybol Takımı’nın mücadelesini ayakta alkışladı.



Bursaspor ve Milli Takım heyecanı

Voleybol heyecanının Bursaspor’un Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynadığı lig maçını dev ekrandan takip eden vatandaşlar, ellerindeki yeşil beyaz bayraklarla alanı adeta stadyuma çevirdi. Bursaspor’un mücadelesini büyük bir dikkatle izleyen taraftarlar, alınan galibiyetle büyük bir coşku yaşadı. Parkı dolduran vatandaşlar, son olarak A Milli Futbol Takımının İspanya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçını izledi.

Gün boyunca dev ekrana yansıtılan Milli maçları ve Bursaspor mücadelesini büyük bir heyecanla takip ettiklerini söyleyen vatandaşlar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.