A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral’ın 2 golü ile Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli’nde cadde ile sokaklara sığmadı.

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’nın maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın maçı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı ilçesinde bulunan millet bahçesine dev bir ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden millet bahçesinde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. Maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından Merih Demiral’in 2 golü ile gelen galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli’nde sokaklara sığmadı. Meşaleler, sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla sokaklara akın eden vatandaşlar, galibiyeti büyük bir coşkuyla yaşadı. Kocaeli’de de Kent meydanında maçı izleyen binlerce taraftar, hakemin son düdüğü ile havalara uçtu. Vatandaşlar ardından şehir merkezinde galibiyet turu attı. Bayrak sallayan ve meşale yakan taraftarların coşkusuna 7’den 70’e herkes ortak oldu.