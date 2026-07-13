Ademoğlu, fikstürün tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, “Artık önümüzdeki tablo netleşti. Bundan sonra bizim için en önemli konu hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirmek. Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve yönetimimizle birlikte disiplinli bir çalışma dönemi geçireceğiz.” dedi.

“KENETLENİRSEK YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK”

Takımın birlik ve beraberliğinin başarının en önemli anahtarı olduğunu vurgulayan Başkan Ademoğlu, “İyi hazırlanırsak, camia olarak kenetlenirsek yenemeyeceğimiz takım yok. Hedefimiz her maça kazanmak için çıkan, mücadele gücü yüksek bir ekip oluşturmak. Taraftarımızın desteğiyle sahada domine eden, rakiplerine oyununu kabul ettiren bir Sultan Su İnegölspor izletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“UZUN MARATONDA İSTİKRAR ŞART”

Sezonun uzun ve zorlu bir maraton olduğuna dikkat çeken Ademoğlu, “Ligde her maçın ayrı bir önemi var. Süreci doğru yönetip istikrarlı olursak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlarımız tek yürek olduğunda çok güçlü bir camiayız. Bu birlikteliği sezon boyunca koruyabilirsek önemli başarılara imza atabiliriz.” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE LİGİ DOMİNE EDEBİLİRİZ”

Başkan Ademoğlu, taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Bu sezon herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kenetlenelim, takımımızın yanında olalım. Hep birlikte hareket ettiğimizde rakipler üzerinde baskı kuran, sahada oyunu yönlendiren ve ligi domine eden bir Sultan Su İnegölspor ortaya çıkarabiliriz. Buna yürekten inanıyorum.” dedi.