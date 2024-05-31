Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel’in kariyeri ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na uzanan yolculuğu belgesel oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel’in hızla yükselen spor kariyerinin öyküsü, Allianz Türkiye’nin desteğiyle belgesel oldu. Tekvandoya 6 yaşında başlayan ve Türkiye’nin en başarılı kadın tekvandocusu olma hedefiyle peş peşe şampiyonluklar kazanan Merve Dinçel’in kariyerindeki dönüm noktalarını gösteren belgeselde; hayallerinin peşinden giden ve asla pes etmeyen bir kadın sporcunun neler başarabileceği anlatılıyor.

"Paris’te altın madalyayı kazanarak bunu başaran ilk kadın tekvandocu olmayı hedefliyorum"

Hedeflerinin ve hayallerinin, hayatı devam ettiği sürece bitmeyeceğini belirten Dinçel, tekvandoya olan tutkusunu ve hedeflerini belgeselde şu sözlerle aktardı:

"Mücadele sporu denince akla erkekler geliyor. Ancak biz kadınlar olarak, son yıllarda tekvando branşında çok başarı elde ettik. Dünya şampiyonluğunu kazandığımda başarımı ülkemizin kadınlarına ve kız çocuklarına armağan etmiştim. İleride bir gün arkama dönüp baktığımda, kız çocuklarının ‘Ben de Merve Abla gibi olacağım’ dediklerini görmeyi çok istiyorum. Tekvandoda sadece erkeklerde bir olimpiyat altınımız var. Paris Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyayı kazanarak, bunu başaran ilk kadın tekvandocu olmayı hedefliyorum."

Öte yandan, ’Mücadele- Merve Dinçel Belgeseli’ni, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Mete Gazoz Belgeseli takip edecek.