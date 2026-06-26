2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golü Arda Güler’den

Milli futbolcu Arda Güler, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk golü kaydetti. Arda ayrıca A Milli Takım’daki 7. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile karşı karşıya gelirken, millilerde Arda Güler bu turnuvadaki ilk golü attı. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta topla buluşan Arda kale önüne ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

ABD müsabakasıyla milli takımdaki 33. maçını oynayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu

Milli futbolcu Arda Güler, ABD karşılaşmasında attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 10. dakikada ilk golünü kaydeden Arda Güler, bir rekorun da sahibi oldu. Güler, 21 yaş 120 gün ile, Emre Belözoğlu'nu 2002 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika müsabakasında 21 yaş 275 günken attığı golü geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu ünvanın sahibi oldu.

Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti

Milli futbolcu Orkun Kökçü, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 2. golü Orkun Kökçü'den geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Eren Elmalı'nın içeriye çevirdiği topu kale önünde Orkun Kökçü ağlarla buluşturdu ve 2-1 öne geçirdi.

25 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla A Milli Takım'daki 53. maçına çıkarken, toplamdaki gol sayısını 5 yaptı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, 88. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Çağlar, Kaan ve İrfan Can, Dünya Kupası’nda ilk kez oynadı

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, ABD maçıyla FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez forma giydi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile mücadele etti. Millilerde bu müsabakada görev alan Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası’nda ilk kez forma giydi.

Maçta yedeklerde yer alan Çağlar 84. dakikada Zeki Çelik’in, Kaan 88. dakikada Orkun Kökçü ve İrfan da 90+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

A Milliler'de galibiyet golü Kaan Ayhan'dan

Milli futbolcu Kaan Ayhan, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile oynarken, millilerde galibiyet golü Kaan Ayhan'dan geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Can Uzun'un sol çaprazda yaptığı vuruşta kaleciden sekerek arka direğe açılan topu Kaan, kale önünde ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla 74. milli maçına çıktı 6. golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Kaan Ayhan 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

Türkiye - ABD maçını stadyumda 70 bin 492 taraftar takip etti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 70 bin 492 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile karşılaştı. Müsabakaya iki ülkenin de taraftarları yoğun ilgi gösterdi ve kapalı gişe oynandı. Stadyumdan yapılan duyuruya göre, bu önemli maçı yerinde toplam 70 bin 492 taraftar izledi.