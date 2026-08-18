Osmangazi Belediyesi Armutköy Ata Sporları Parkı'nda gerçekleştirilen müsabakalara Osmangazi Belediyespor Kulübü, Bursa Doğa Yüzme Kulübü ile Bursa Yüzme ve Pentatlon Spor Kulübü sporcuları katıldı. Kızlar ve erkeklerde M1, M2, M3 ve Yıldız kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, 2009-2017 doğumlu genç sporcular dört ayrı parkurda kıyasıya mücadele etti.

M1 kategorisindeki sporcular, 800 metre koşu, 2 kilometre bisiklet ve 400 metre koşu etaplarını tamamladı. M2 kategorisinde de sporcular 1.200 metre koşu, 4 kilometre bisiklet ve 800 metre koşu etaplarında yarıştı. M3 ve Yıldız kategorilerindeki sporcular ise 2.400 metre koşu, 8 kilometre bisiklet ve 1.200 metre koşu etaplarında ter döktü.

Sıcak havaya rağmen mücadeleden kopmayan genç sporcular, dereceye girebilmek için büyük bir azim göstererek iyi bir performans sergiledi. Yarışların ardından kategorilerinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporculara ödülleri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından takdim edildi.

'Spor yapan insan sağlıklı ve mutlu olur'

Sporcular, yarışın keyifli olduğu kadar zorlu da geçtiğini belirterek, 'Bursa Duatlon İl Birinciliği Müsabakalarında yarışmaktan dolayı çok mutluyuz. Yorucu ve zorlu bir parkurda mücadele ettik. Yarışlara koşuyla başladık, ardından bisiklet etabını tamamladık ve son olarak tekrar koşarak yarışı bitirdik. Tüm gençleri spor yapmaya davet ediyoruz. Çünkü spor yapan insan sağlıklı ve mutlu olur' ifadelerini kullandı.