Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi tesislerinde gerçekleştirilen ilk etap kamp çalışmalarının tamamlandığını belirten Erbay, takımın gösterdiği performanstan memnun olduklarını ifade etti.

İNEGÖL’DE İLK ETAP TAMAMLANDI, SIRADA AFYON KAMPI VAR

Takımın antrenmanlarda gösterdiği hırs ve kısa sürede oluşan aile ortamının yeni sezon öncesinde kendilerini umutlandırdığını kaydeden Erbay, ikinci etap çalışmalarının Afyon’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Erbay, fiziksel ve taktiksel hazırlıkları en üst seviyeye çıkarmak ve takım içerisindeki uyumu daha da güçlendirmek amacıyla Afyon kampına geçeceklerini belirtti.

TECRÜBE VE GENÇLİK BİR ARADA

İnegöl Kafkasspor’un yeni sezon kadrosunu oluştururken tecrübeli oyuncularla genç yetenekleri dengeli şekilde harmanladığını ifade eden Erbay, takımın her bölgesinde alternatifli bir kadro kurduklarını söyledi. Kalede Mustafa Güngör, Anıl Demir ve genç kaleci Furkan Aktan’ın yer aldığını belirten Erbay, savunma hattında ise Fatih Murat Türk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Onur Taha Takır, Abdullah Tazgel, Kerem Paykoç, Poyraz Gelen ve Mehmet Arda Akdeniz’in görev yapacağını aktardı.

Orta sahada kaptan Taşkın Çalış’ın tecrübesinden faydalanacaklarını ifade eden Erbay; Yahya Yusuf Kaya, Berkay Caymaz, Hasan Bekil, Ömer Taha Yılmaz, Aykut Demirci ve M. Derda Toprak’ın da orta saha rotasyonunda önemli görevler üstleneceğini belirtti. Hücum hattında ise Doğukan İnci, Adnan Gülen, Ahmet Sun, Kutay Kurt, Hasan Akpınar ve yuvaya dönen Batuhan Doğrukıran’ın önemli silahlar olacağı ifade edildi.

“ÖZ KAYNAKLARIMIZ EN BÜYÜK GURURUMUZ”

İnegöl Kafkasspor’un altyapısından yetişen futbolculara da özel önem verdiklerini vurgulayan Erbay, Onur Toroman, Eren Kamış, Furkan Bacaklı ve genç stoper Arda Karataş’ın A takım kadrosunda yer almasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Erbay, altyapıdan yetişen oyuncuların A takım seviyesinde forma mücadelesi vermesinin kulübün öz kaynak vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

“SAVAŞÇI BİR TAKIMLA KARŞINIZDA OLACAĞIZ”

İnegöl Kafkasspor Genel Kaptanı Alper Erbay, yeni sezon hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada ise iddialı mesajlar verdi.

Erbay, “Bizler inandık, teknik heyetimiz inandı, kadromuza katılan ve altyapıdan gelen tüm futbolcu kardeşlerimiz inandı. Afyon kampı dönüşünde, lige güçlü bir giriş yapacak ve armamızı hak ettiği şekilde zirveye taşıyacak, izlemesi keyif veren, savaşçı bir takımla karşınızda olacağız” dedi.

İnegöl Kafkasspor, genç teknik direktör Baki Çağdaş Uzun yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, kulüp yönetimi transfer çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.