Uzun süren görüşmelerin ardından Aleksey Batrakov transferini tamamlayan Galatasaray, bu kez Milan forması giyen Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transferde mutlu sona ulaşması halinde Portekizli yıldızın sol kanatta görev yapması bekleniyor.

BARIŞ ALPER SAĞA, SANE KULÜBEYE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda şu anda sol kanatta mücadele eden milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, Leao'nun transferi durumunda sağ kanada geçecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, sezona kötü başlayan Leroy Sane'yi ise yedek kulübesinde bekleteceği aktarıldı.

GALATASARY PERFORMANSI

Sane, Haziran 2025’te Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alman futbolcu, 3 milyon euroluk sadakat primiyle birlikte toplam 12 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Sarı-kırmızılı formayla 44 maça çıkan Sane, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistlik katkı verdi.