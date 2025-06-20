Yaklaşık 5 dönüm büyüklüğündeki bu tarla, sadece toprakla kurulan bağın değil aynı zamanda tarımın geleceği için verilen sessiz bir mücadelenin de sembolü olarak öne çıkıyor. Çevresinde lüks yapılar ve popüler mekanların yer aldığı 23 Nisan Mahallesi, Bursa’nın en değerli yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. Bu alanda üretim yapan çiftçiler, 5 dönümden yaklaşık 3 ton buğday elde edip, kilosunu 13 liradan satarak 39 bin lira gelir sağlamayı planlıyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Bursa’nın yoğun göç alan bir kent olduğunu belirterek, sanayileşme ve iş imkânlarının göçü artırdığını vurguladı. Nilüfer’in en fazla göç alan ve konut baskısının yoğun olduğu bölge olduğuna dikkat çeken Çakmak, burada lüks konutlar ve gökdelenler arasında kalan tarım alanlarına karşı çiftçilerin direnişine tanıklık ettiklerini ifade etti. Arazilerin yüksek fiyatlara sahip olduğuna işaret eden Çakmak, çiftçilerin başka yollardan daha fazla gelir elde edebileceğini ancak üretimden vazgeçmediklerini söyledi.

Çakmak, pandemi döneminde tarımın öneminin ortaya çıktığını ancak sonrasında bu alanların ve çiftçilerin göz ardı edildiğini kaydetti. Son 17 yılda Bursa’da, özellikle Nilüfer’de, tarım alanlarının yüzde 12’sinin kaybedildiğini, bu oranın 51 bin hektar gibi büyük bir alanı oluşturduğunu belirtti. Bu miktar, yaklaşık 72 bin futbol sahasına denk geliyor.

Son bir yıl içinde ise 3 bin 300 hektar, yani 4 bin 620 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın tarım dışına çıkarıldığına dikkat çeken Çakmak, bu alanların imara, sanayileşmeye ve konut yapımına açıldığını söyledi. Nilüfer’in büyük bölümünün ova alanı olduğunu belirten Çakmak, yerel yönetimlerin tarım alanlarının talanına karşı yeterince müdahale etmediğini ifade etti. Ayrıca, kırsal bölgelerde ortalama çiftçi yaşının 59’a ulaştığını ve bu yaş grubundaki üreticilerin de zamanla tarımdan çekilmesiyle bölgede tarım yapacak genç kalmayacağını dile getirdi.

Gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini belirten Çakmak, 1982 yılında Bursa’da bulunan şeftali bahçelerinin yerinde bugün alışveriş merkezleri ve lüks konutların yükseldiğini söyledi. Planlı organize sanayi bölgeleri ve kaçak yapılaşma ile tarım alanlarının sürekli azaldığını ifade eden Çakmak, bu durumun durdurulması gerektiğini vurguladı. Nilüfer’de halen tarım alanlarının önemli bir kısmının yeni imara açıldığını belirten Çakmak, hükümet ve yerel yönetimlerin çiftçilere gereken değeri vermesi gerektiğini kaydetti.