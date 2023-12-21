2023 yılı boyunca her ay düzenli olarak, zor durumda olan ailelerin hesabına aktarılan aile destek ödemesi ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi geldi. Artan enflasyon ve dolar kurundaki yükselişten etkilenerek pek çok sektörde başlayan fiyat artışı ay sonunu getirmeyi zorlaştırıyor.

Bakanlık Ailelere Ne Kadar Ödeme Yapıyor?

Emekli maaşıyla yeni aya ulaşmak ise neredeyse imkansız hale geliyor. Geçim sıkıntısını azaltarak yükleri hafifleten destekler Bakanlık eliyle hesaplara yatmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen 850 TL ile 1.250 TL arasındaki aile destek paketi yeni yılda da verilecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

Aile Destek Ödemesi 2024 Yılında da Yatacak mı?

2024 yılı itibariyle ödemelerin yapılabileceğine yönelik ilk sinyal meclise sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu raporları ile verildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada 2024 yılı içerisinde Aile Destek paketi kapsamında 32 milyar TL destek verileceğini müjdeledi. Yeni yılda da destek ödemelerinin kesintisiz olarak hesaba yatması bekleniyor.