28 Mayıs'tan sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile işbirliği yaparak ekonomide rasyonel politikaların yolunu açtı.

Bu kapsamda yeni ekonomi yönetimi, AK Parti'nin yanlış para politikalarından tamamen farklı bir yöne döndü ve parasal sıkılaşma adımlarını hızla uygulayarak politika faizini yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 50'ye kadar yükseltti.

Uluslararası piyasalara verilen tüm mesajlarda, parasal sıkılaşmanın uzun bir süre devam edeceğini ifade eden Bakan Şimşek ve ekibi tarafından alınan en dikkat çekici karar, emekli zamlarıyla ilgili oldu.

2023 yılı Temmuz ayındaki yüzde 25'lik artış, sadece kök maaşlara yansıtılmış, milyonlarca emekli ücretinde herhangi bir artış yaşanmamıştı ve Ocak ayındaki zam oranı da yüzde 49.25 ile sınırlı tutulmuştu.

MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN KARA HABER

En düşük emekli maaşının sadece 10 bin lira seviyesine yükseltilmesi yurt genelinde 16 milyonu aşkın emekli vatandaşı kızdırırken AK Parti'nin emeklileri hayal kırıklığına uğratan adımları 31 Mart'ta büyük bir tepkiyle karşılandı. Bunun sonucunda AK Parti, tarihinde ilk kez seçimleri CHP'nin arkasında tamamlayarak Türkiye'nin 2. partisi konumuna düştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından, AK Parti'nin Temmuz ayında emeklilere çok düşük bir artış yapacağına dair dedikodular yayılırken, yıllar boyunca yanlış yönlendirilen ekonomi politikalarının bedeli milyonlarca emekliye ödetilecek gibi görünüyor.

"EMEKLİLERE TEMMUZ AYINDA ZAM YOK"

EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'de tarihin en yüksek emekli sayısına ulaşıldı ve milyonlarca kişi, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ve civarında maaşlar almaya devam ediyor.

Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı beklentileriyle gözler, emekli maaşlarına çevrildiği sırada, SGK Uzmanı İsa Karataş'tan korkutucu bir uyarı geldi.

Karataş, geçtiğimiz Temmuz ayında emekli zammının sadece kök maaşlara yansıtıldığını hatırlatarak, benzer bir uygulamanın bu yıl da muhtemel olduğunu belirtti ve halihazırda 10 bin TL alan birçok emeklinin yaz aylarından sonra da aynı miktarı almaya devam edeceğini açıkladı.

Yüksek enflasyon karşısında bu miktarlarla geçinmenin neredeyse imkansız hale geldiği Türkiye'deki emekliler, enflasyonun artmaya devam etmesi durumunda aynı maaşı almalarının kendileri için yaşamayı sürdürmek için yeterli olmayacağını dile getirerek, iktidara erken zam yapılması çağrısında bulundu.