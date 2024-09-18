İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-39" operasyuonlarında 470 kilogram Uyuşturucu Madde,

4 milyon 945 bin 832 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya gerçekleştirilen operasyonların 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

4️⃣4️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-39” operasyonlarında;

4️⃣7️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

4️⃣ Milyon 9️⃣4️⃣5️⃣ Bin 8️⃣3️⃣2️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗ 2️⃣9️⃣3️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/tkT7Q61pGy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024