Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu, ekonomik zorlukların gölgesinde milyonlarca vatandaşın sosyal yardımlar aracılığıyla hayatını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Rapora göre, geçtiğimiz yıl sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 4,5 milyonu aştı. Ayrıca, ödeme gücü olmayan 9,4 milyon kişinin genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılandı. Elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı ise 4,1 milyon olarak kayda geçti.

4,2 milyon kişi gıda yardımından yararlandı

Sosyal yardımların kapsamı ve ulaştığı kişi sayısı bakımından çarpıcı veriler içeriyor. Aile Destek Programı kapsamında 3,6 milyon haneye toplam 46,4 milyar TL ödeme yapılırken, 4,2 milyon kişi gıda yardımından, 1,5 milyon hane ise kömür yardımından faydalandı.

Şartlı sağlık yardımlarından 932 binin üzerinde kişi faydalandı

Devletin karşıladığı sağlık giderleri de raporun dikkat çekici başlıkları arasında yer aldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre genel sağlık sigortası primi ödenemeyen 9 milyon 444 bin kişiye 105,6 milyar TL’lik destek sağlandı. Şartlı sağlık yardımlarından ise 932 binin üzerinde kişi faydalandı.

Doğal gaz yardımı

İhtiyaç sahibi 702 bin 253 haneye 1,4 milyar lira doğalgaz tüketim desteği verildi. İhtiyaç sahibi 384 bin 426 öğrenci eğitim metaryali yardımından yararlandı. 476,7 milyon lira ödeme yapıldı. Taşıma, barınma ve iaşe yardımından yararlanan öğrenci sayısı bin 597 oldu. Yapılan yardım tutarı 5,9 milyon lira. Ulaşım giderleri desteklenen öğrenci sayısı 72 bin 73. Aktarılan yardım tutarı 138,9 milyon lira.

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi sayısı 805 bini geçti

Eşi vefat etmiş kadınlara, öksüz ve yetim kalan çocuklara, ihtiyaç sahibi asker ailelerine ve örgün eğitime devam eden öğrencilere yapılan yardımlar milyonlarca liralık destekle sürdürülürken, Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan geniş bir kesimin temel ihtiyaçlarını ancak bu yardımlarla karşılayabildiği gözler önüne serildi.

Raporda ayrıca, yaşlılık aylığından faydalanan kişi sayısının 805 bini geçtiği, bu kapsamda 34,7 milyar TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi. Doğal gaz tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı ise 700 binin üzerine çıktı.