Şoför Ç. Ç., İstanbul'dan yüklediği 20 ton kabloyu tır ile yurt dışına çıkarmak üzere yola çıktı. Şoförün iddiasına göre İnegöl'ün girişinde farklı kişiler tarafından yolu çevrildi. İnegöl girişindeki geri dönüşüm(hurdacı) alanına getirilen tırın içindeki 10 milyon TL değerindeki kablolar boşaltıldı. Şoför yeniden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşan şoför, polisi arayarak kabloların çalındığını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kabloların boşaltıldığı hurdacıyı tespit etti. Yapılan incelemede kablolar bulundu. 2 hurdacının ifadesinde şoförün suçlu olduğu iddia edilince, tır şoförü de yakalanarak gözaltına alındı. Şoför sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT