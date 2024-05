Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte piknikçilerin gözdesi Sultangazi Şehir Ormanları oldu. Piknik alanları, at binme tesisi, hobi bahçelerinin yanı sıra muhteşem manzarasıyla da dikkatleri üzerine çeken Sultangazi Şehir Ormanları, ilçe sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

Şehrin hengamesinden uzak, sakin bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi, yeşille mavinin bütünleştiği Mimar Sinan Şehir Ormanları oluyor. Sadece ilçe sakinlerinin değil, İstanbulluların da gözde mekanı olan Şehir Ormanları piknikçilere keyifli bir gün yaşatıyor.

At binme tesisi ilgi odağı oldu

Piknik alanlarının yanı sıra Şehir Ormanı’nın içerisinde yer alan at binme tesisi çocuklara farklı bir deneyim sunuyor. Sultangazi Belediyesi, atlı sporları sevdirmek, temel eğitim vermek ve doğada at binmenin keyfini sürmek isteyenler için Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yer alan at binme tesisleri özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

Hobi bahçeleri

Ormanın içerisinde yer alan Hobi Bahçeleri ise Sultangazililere kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmesine imkan sağlıyor. Vatandaşlar kendilerine ait bahçede sebze-meyvelerini yetiştirirken, doğal ürünleri elleriyle toplayıp sofralarına getirebiliyor. Hobi Bahçeleri ile şehrin karmaşasından uzaklaşan Sultangazililer, doğayla bütünleşme fırsatı buluyor.

Başkan Dursun’dan Şehir Ormanları’na ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Şehir Ormanları’nı sık sık ziyaret ediyor. Vatandaşla bolca vakit geçiren Başkan Dursun, hobi bahçelerinde ekilen ürünleri de yakından inceliyor.

Doğa harikası Mimar Sinan Şehir Ormanları

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Komşularımızın şehrin stresinden uzaklaşırken keyifli vakit geçireceği Mimar Sinan Şehir Ormanımız vatandaşımızdan yoğun ilgi görüyor. Üstelik İstanbul’un dört bir yanından ziyaretçi alıyoruz. Yeşilin içerisinde ruhunuz dinlenirken, çocukların doyasıya eğleneceği alanlarla komşularımıza birçok hizmeti bir arada sunuyoruz. Müthiş manzarası, dinlendiren havasıyla doğada eşsiz bir gün geçirmek isteyen tüm İstanbulluları Mimar Sinan Şehir Ormanlarımıza bekliyoruz” dedi.