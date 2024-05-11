Bursa'nın İznik'e bağlı Yenişerefiye Mahallesi'ndeki küçük köy, imam Olcay Özmen'in öncülüğünde adeta yeniden canlandı. Köy camisinin minaresi olmadığı için imam Özmen, yaratıcı bir çözümle işe koyuldu ve petrol varillerinden bir minare inşa etti. Olcay Özmen, hurdacıdan aldığı 9 adet petrol varili ile minare yaptı.

Cami cemaatinin de yardımıyla varilleri üst üste koyup birbirine kaynatan ve daha sonra yeşil renge boyayan imam Özmen, gösterdiği gayret ve özveri ile mahalle halkının takdirini ve sevgisini kazandı. İmam Özmen’e İznik Kaymakamı Recai Karal da takdir belgesi verdi.

Ancak imam Özmen'in çabaları sadece minareyle sınırlı kalmadı. Camiye olan ilgiyi artırmak amacıyla çocukları cezbetmek için çocuk parkı ve bir cami marketi oluşturdu. Hurdacılardan topladığı akülü arabaları tamir ettirip çocuk bahçesi haline getirdi ve oyuncakları ücretsiz olarak dağıttı.

Köydeki çocukları camiye alıştırabilmek için ilçedeki hurdacılardan topladığı akülü arabaları ve oyuncakları tamir ettirip cami bahçesinde çocuk bahçesi kuran Özmen; çikolatadan kalem ve deftere, oyuncaklara kadar birçok şeyin ücretsiz verildiği cami marketi de çocuklar için hizmete soktu.

7’den 70’e herkesin takdirini kazanan imam Özmen, "Tüm amacımız insanlara faydalı olabilmek. Bir önceki görev yaptığımız ilde de camimizde de minare yoktu orada da aynı şekilde minare yapmıştık. Bursa'ya geldik. 1953 yılında yapılan camimizde minare yoktui, variller ile yaparız dedik. Hurdacıdan aldığımız 9 varili birbirine kaynattık üzerine şerefesini ekledik şimdi çok güzel oldu” diye konuştu.