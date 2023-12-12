Oyun genel olarak olumlu eleştiriler alsa da, eleştirilerden biri sınırlı bir içerik listesi ve hikaye modunda derinlik eksikliğiydi. Oyuncular, oyunun sunduğu her şeyi oldukça hızlı bir şekilde alevlendirdiler.

Ücretli Jungle Awakens genişleme güncellemesi, 26 Mayıs’ta tekrar piyasaya sürülmeden önce oyundan atılan Alt Tapınak olarak adlandırılan yeni bir gizli seviye sunuyor. Daha da iyisi, yeni seviye ücretsizdir; DLC’ye erişmesi için nakit yatırmaya gerek yoktur.

Geliştirici Mojang Studios, Lower Temple’ın yanı sıra, oyun sonu içeriği için daha yüksek güçlü teçhizatın ve zorlukların kilidini açan zorluk başına yeni bir tehdit seviyesi ve Battlestaff ve Dual şeklinde yeni donanımlar da dahil olmak üzere bir dizi yeni ücretsiz özellik sundu. Yaylar. Her ikisi de iki benzersiz versiyona sahiptir.

Aşağı Tapınağın Kilidi Nasıl Açılır? Şimdi, Aşağı Tapınağın nasıl açılacağıyla ilgili çok önemli bir soru. Birkaç çemberin atlanması gerekir, ancak tecrübeli bir Dungeons oyuncusunun üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur.

Öncelikle, tedarik noktasının yanındaki ilk kontrol noktasına ulaşana kadar Çöl Tapınağı seviyesini ziyaret etmeniz ve oradan şarj etmeniz gerekecek. Oradan altın anahtarı seçin ve ilgili kapıyı açın. Dört yol kavşağına vardığınızda sola dönün. Odaların etrafına dağılmış üç sütunla etkileşim kurun. Bunu yapmak, bir parşömene bir köprü açacaktır. Kaydırma, istediğiniz zaman erişebilmeniz için Aşağı Tapınağın kilidini dünya haritasına açacaktır. Çöl Tapınağı’nın karşısında ve Highblock Salonları’nın solunda yer almaktadır.

Görsel bir rehber tercih ederseniz, bu kullanışlı YouTube videosu, yeni gizli seviyenin kilidini açmak için tüm ön koşul adımlarında size yol gösterir.

Yeni Minecraft Dungeons içeriği için can atıyorsanız, Jungle Awakens üç yeni görev, dişinizi çekebileceğiniz yepyeni bir Orman alanı, yeni oyun mekaniği, öğeler ve zorluklar içerir. Hikayeye gelince, işte Jungle Awakens DLC paketinin lansmanı için yayınlanan resmi açıklama: