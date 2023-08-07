Bursa'nın Panayır Deresi, kara bir tehdit olarak şehrin göbeğinde adeta zehir akıtmaya devam ediyor. Bir zamanlar pırıl pırıl doğan bu dere, Uludağ'dan gelen kimyasal kirlilikle birlikte katran siyahlığına bürünerek Marmara Denizi'ne kadar yol alıyor. Ancak, bu karanlık yolculuğu sadece çevreyi değil, milyonlarca insanın sağlığını da tehlikeye atıyor.

Güzergah boyunca kimyasal atıklarla kirletilen Panayır Deresi, Bursa ovasını sulamak için kullanılıyor. Ne yazık ki, bu kirlenmiş suyun tarımsal sulama için kullanılması, büyük bir sağlık krizine yol açabilecek potansiyele sahip. Uzmanlar, bu simsiyah sularla sulanan tarım ürünlerinin insan sağlığına zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında gündeme gelen ve Samanlı Deresi'nin kızıl rengiyle görenleri dehşete düşüren olayın ardından şimdi de Panayır Deresi'nin vahim durumu gün yüzüne çıkıyor. Halkın ve çevrecilerin sesi, Cumhurbaşkanlığı'na kadar ulaşmış olsa da, halen çözüm bekleyen ciddi bir sorun olarak duruyor.

Bölgede faaliyet gösteren birçok fabrikanın, derede kimyasal ve boya atıkları bırakması su kalitesini adeta felç etmiş durumda. Temiz kaynağı olan Uludağ'dan yola çıkan su, adeta bir zehir akıntısına dönüşüyor ve tarım arazilerini sulamak için kullanılıyor. Bu durum, besin zincirine zarar verme riskini de beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar ve çevreciler, kirli su ile tarım yapılmasının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek yetkililerden acil önlem almasını istiyor. Sağlıksız tarım ürünlerinin tüketilmesinin, birçok insanın sağlığını riske attığına dikkat çeken uzmanlar, bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.