Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi, araçta sıkışan sürücü AFAD yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Samet A. (19) idaresindeki 34 KIE 026 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç kazanın şiddetiyle devrildi, sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü AFAD yardımıyla çıkarıldı. Yaralı Samet A. ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.