Edirne’nin Keşan ilçesinde minibüste unutulan ve içerisinde emekli maaşı bulunan cüzdan, kooperatif yöneticileri tarafından sahibine ulaştırıldı.

81 yaşındaki Güner Çalışkan, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra tüm parasını cüzdanına koydu. Eve gitmek için S.S. 25 Nolu Keşan Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ortaklarından Çağlar Tamer’in minibüsüne binen yaşlı kadın, evinin yakınına geldiğinde minibüsten indi. Yaşlı kadın, eve gittikten bir süre sonra cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Çalışkan, cüzdanını aramaya başlarken, cüzdanı minibüste bulan Çağlar Tamer, Güner Çalışkan’a ulaştı. Cüzdan, Tamer ve kooperatif yöneticileri tarafından Çalışkan’ın yakınına teslim edildi.