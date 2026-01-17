Yirmi yılı aşkın süredir anaokulu kurucusu olarak görev yaptığını belirten Organ, “Yirmi yılı aşkın süredir bir anaokulu kurucusu olarak, sayısız çocuğun ilk adımlarına, ilk cümlelerine, büyüyüşlerine tanıklık ettim. Hepsini tek tek tanıdım, sevdim. Bu mesleği yüreğiyle yapanlar bilir: Bazı bağlar kanla kurulmaz; emekle, sorumlulukla ve her gün yeniden duyulan bir hassasiyetle büyür. Çocuklar yalnızca emanet değil, zamanla insanın kalbine yerleşen bir parçaya dönüşür. Berra’nın kaybıyla birlikte tarifsiz bir acının içine düştüm. Elbette “Bir dahlimiz var mı?” sorusunun vicdan yükünü ne kelimelerle anlatabilirim ne de başkasının bunu tam olarak anlamasını bekleyebilirim. Bu süreçte çok sayıda inceleme, soruşturma ve ne yazık ki karalama ile karşı karşıya kaldık. Sustuk. Çünkü biz bir evlat kaybettik. Ve bu acının üzerine savunma yapmanın, konuşmanın, kendini anlatmaya çalışmanın ne kadar ağır olduğunu ancak yaşayan bilir. Yanımızda olanlar da oldu; bu süreci bir fırsat olarak görenler de…Evet, tarih bunları da yazdı.

Adli tıp raporlarına da değinen Organ, “Bugün gelinen noktada, adli tıp kayıtları Berra’nın vefat sebebinin boğulma olmadığını ve olayın herhangi bir ihmal sonucu gerçekleşmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Yargı süreci devam etmekte olup, tüm detaylar kamuoyu tarafından hukuki çerçevede öğrenilecektir. Berra’nın vefatıyla doğrudan ilgisi olmayan, evrak ve prosedürel bazı eksiklikler gerekçe gösterilerek, sanki olayın sonucuymuş gibi kurumumuz hakkında kapatma kararı verilmiştir. Ancak açtığımız karşı dava sonucunda; söz konusu eksikliklerin karşılığının bir eğitim kurumunun kapatılması olmadığı açıkça tespit edilmiş, gerekli idari yaptırımlar uygulanarak okulumuzun yeniden açılmasına hükmedilmiştir”

Organ açıklamasını, “Berra bizim için bir dosya numarası değil, bir çocuktu ve her zaman öyle kalacak. Bu açıklama bir hesaplaşma değil; gerçeğin, hukukun ve vicdanın sessiz ama net bir ifadesidir” sözleriyle tamamladı.

Özel Minik Ayaklar Anaokulu’nun, alınan yargı kararı doğrultusunda eğitim faaliyetlerine yeniden başlayacağı bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN