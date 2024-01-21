Bursaspor taraftarlarının sevilen ismi Selçuk Sargın’ın tedavi gören NCL hastası 10 yaşındaki kızı Zeynep Sargın hayatını kaybetti.

Bursaspor camiasının sevilen isimlerinden olan Selçuk Sargın’ın kızı Zeynep Sargın, bugün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. NCL hastası olan minik Zeynep’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir süredir Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi. Minik Zeynep’in ölümü Bursaspor camiasını üzdü.

Zeynep Sargın’ın cenazesi, yarın Bursa’ya getirilerek, Demirtaş Seçköy Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecek.